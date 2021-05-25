ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» принимает участие в агропромышленной выставке с полевой демонстрацией техники и технологий «Золотая нива», которая проходит с 25 по 28 мая в Усть-Лабинске (Краснодарский край).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, совместно с ООО «ТД «Бобруйскагромаш» и с ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» к демонстрационному показу представлена широкая линейка сельскохозяйственной техники. Гости выставки смогли ознакомиться как с хорошо известными и отлично зарекомендовавшими себя машинами, такими как пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145, косилка дисковая навесная КДН-210, так и с новинками «Бобруйскагромаш» - машинами для внесения жидких органических удобрений МЖТ-3 и МЖТ-Ф-6 (оцинкованная). Уже первый день выставки показал заинтересованность российских потребителей в технике ОАО Бобруйскагромаш».

Отметим, что на выставке более 370 компаний из 16 стран мира на площади 100 тысячах квадратных метрах представили лучшие достижения мирового сельхозмашиностроения.