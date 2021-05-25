Впервые в Беларуси будут запроектированы и построены распределительные сети номинальным напряжением 20кВ (20 000 вольт) в Минске. Об этом сообщил на пресс-конференции главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров.

"Это позволит снизить потери электроэнергии и увеличить пропускную способность распределительных электрических сетей, то есть обеспечить возможность использования электроэнергии, в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения", - сказал он.