Минский автомобильный завод представляет свою продукцию на 21-й Международной специализированной выставке строительной техники и технологий bauma CTT Russia-2021», которая с 25 по 28 мая 2021 года проходит в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке экспонируется шасси МАЗ-651628-559-000 с колесной формулой 8х4 под установку бетоносмесительного и другого специализированного оборудования с двигателем Weichai WP12.430E50 экологического класса Eвро-5 мощностью 430 л.с, а также автомобиль-самосвал МАЗ-65262L-510-000Р с колесной формулой 8х8, задней разгрузкой и П-образной платформой, применяемый для транспортировки и разгрузки сыпучих грузов в жилищно-коммунальной, сельскохозяйственной и строительной сфере, и самосвал МАЗ-651328-8570-000 с колесной формулой 6х4, грузоподъемностью 25 тонн и объемом кузова 20 м3.

В этом году Минский автомобильный завод представляет автокран КС-5575BY-H-2-22 грузоподъемностью 25 тонн с овоидным профилем стрелы на шасси МАЗ-6302С5-529-080 с колесной формулой 6х6. Модель производится на заводе «Могилевтрансмаш», и вызывает повышенный интерес, так как не требует дополнительного специального разрешения для эксплуатации на путепроводах общего пользования за счет использования облегченного шасси с уменьшенной нагрузкой на оси, не нанося ущерба дорожному покрытию. Техника используется для погрузочно-разгрузочных, монтажных и демонтажных, а также строительных работ.

bauma CTT RUSSIA — это крупнейшая в России выставка строительной техники с 20-летней историей. Мероприятие является важнейшей коммуникационной площадкой в России, СНГ и Восточной Европе и входит в глобальную сеть bauma, объединяющую выставки строительной техники в Германии, Китае, Индии, Южной Африке, России и Бразилии.

Деловая программа нынешнего форума основывается на 4 тематических днях: 25 мая – День дорожного строительства, 26 мая – День горнодобывающей отрасли, 27 мая – День подъемного оборудования, 28 мая – День строительного транспорта.

Организаторы мероприятия отмечают, что данная выставка станет единственным мероприятием из кластера bauma, проводимых в нынешнем году. В ней принимают участие более 340 экспонентов из 16 стран мира.