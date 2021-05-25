В январе-апреле 2021 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построена одна тысяча новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гродненской области, введено в эксплуатацию 152,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 89,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 58,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 71,1 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 19,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 12,6% от общего ввода по области.