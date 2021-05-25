Компания «Белавиа» отменяет полеты в Украину.

«В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов Белавиа авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа 2021 года (обновлено). 25 мая также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (время вылета 22.40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23.40)», - говорится в сообщении национального авиаперевозчика.

Пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов.

В авиакомпании приносят извинения за доставленные неудобства по причинам, которые сложились по независящим от нее причинам, и выражают сожаления о том, как развивается ситуация.