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ЭКОНОМИКА РБ
О ФАКТАХ ЗАВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ МОЖНО СООБЩИТЬ ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-ПАНЕЛЬ НА САЙТЕ КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ
09:39 26.05.2021
На сайте Комитета государственного контроля Беларуси размещена онлайн-панель обратной связи по вопросам обоснованности цен на потребительские товары.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, если известно о фактах завышения цен на потребительские товары, можно заполнить специальную форму (с указанием наименования торгового объекта и приобретенного товара). Представители контрольного ведомства проверят сообщенные сведения. В случае подтверждения информации будут приняты меры реагирования к субъектам хозяйствования в соответствии с законодательством, вплоть до приостановления деятельности торговых объектов.
Сведения предоставляются анонимно и без регистрации.
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