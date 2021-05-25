ЭКОНОМИКА РБ

О ФАКТАХ ЗАВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ МОЖНО СООБЩИТЬ ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-ПАНЕЛЬ НА САЙТЕ КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ

09:39 26.05.2021 На сайте Комитета государственного контроля Беларуси размещена онлайн-панель обратной связи по вопросам обоснованности цен на потребительские товары. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, если известно о фактах завышения цен на потребительские товары, можно заполнить специальную форму (с указанием наименования торгового объекта и приобретенного товара). Представители контрольного ведомства проверят сообщенные сведения. В случае подтверждения информации будут приняты меры реагирования к субъектам хозяйствования в соответствии с законодательством, вплоть до приостановления деятельности торговых объектов. Сведения предоставляются анонимно и без регистрации.