|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВЕДЕН ПРОБНЫЙ ВЫПУСК НОВОЙ МАРКИ NPK-УДОБРЕНИЙ
09:27 26.05.2021
Специалистами ООО «Белкалий-Мигао» совместно с технологическим отделом ОАО "Беларуськалий" произведен пробный выпуск новой марки NPK-удобрений 15-15-15.
Как сообщает Тelegram-канал ОАО “Беларуськалий”, первая тонна получена 25 мая 2021 года, в канун профессионального праздника.
Марка 15-15-15 является сбалансированным NPK-удобрением, которое подходит для большинства культур и востребовано в мире. Дополнительные объемы продукции позволят предприятию расширить рынки сбыта.
Аналогичную продукцию, но не в виде ломаной плитки, а в гранулах, выпускает цех комплексных сложно-смешанных удобрений 3 РУ.
Разница не только во внешнем виде. Технологи «Белкалий-Мигао» предполагают, что выпущенная ими марка будет иметь некоторые преимущества, например, в части статической прочности. Однако подтвердить это можно будет только после проведения ряда опытно-промышленных испытаний.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2021
Курсы в банках
на 26.05.2021
Конвертация в банках
на 26.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте