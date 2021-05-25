ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВЕДЕН ПРОБНЫЙ ВЫПУСК НОВОЙ МАРКИ NPK-УДОБРЕНИЙ

09:27 26.05.2021 Специалистами ООО «Белкалий-Мигао» совместно с технологическим отделом ОАО "Беларуськалий" произведен пробный выпуск новой марки NPK-удобрений 15-15-15. Как сообщает Тelegram-канал ОАО “Беларуськалий”, первая тонна получена 25 мая 2021 года, в канун профессионального праздника. Марка 15-15-15 является сбалансированным NPK-удобрением, которое подходит для большинства культур и востребовано в мире. Дополнительные объемы продукции позволят предприятию расширить рынки сбыта. Аналогичную продукцию, но не в виде ломаной плитки, а в гранулах, выпускает цех комплексных сложно-смешанных удобрений 3 РУ. Разница не только во внешнем виде. Технологи «Белкалий-Мигао» предполагают, что выпущенная ими марка будет иметь некоторые преимущества, например, в части статической прочности. Однако подтвердить это можно будет только после проведения ряда опытно-промышленных испытаний.