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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВЕДЕН ПРОБНЫЙ ВЫПУСК НОВОЙ МАРКИ NPK-УДОБРЕНИЙ


09:27 26.05.2021

Специалистами ООО «Белкалий-Мигао» совместно с технологическим отделом ОАО "Беларуськалий" произведен пробный выпуск новой марки NPK-удобрений 15-15-15.

Как сообщает Тelegram-канал ОАО “Беларуськалий”, первая тонна получена 25 мая 2021 года, в канун профессионального праздника.

Марка 15-15-15 является сбалансированным NPK-удобрением, которое подходит для большинства культур и востребовано в мире. Дополнительные объемы продукции позволят предприятию расширить рынки сбыта.

Аналогичную продукцию, но не в виде ломаной плитки, а в гранулах, выпускает цех комплексных сложно-смешанных удобрений 3 РУ.

Разница не только во внешнем виде. Технологи «Белкалий-Мигао» предполагают, что выпущенная ими марка будет иметь некоторые преимущества, например, в части статической прочности. Однако подтвердить это можно будет только после проведения ряда опытно-промышленных испытаний.
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