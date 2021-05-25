БГУ расширяет географию экспорта спирометров MAC-1-ПК для диагностики дыхательной системы человека.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, приборы активно используются в белорусских поликлиниках, больницах и реабилитационных центрах в отделениях функциональной диагностики, в терапевтических кабинетах и при прохождении медицинских осмотров.

Кроме того, спирометрия является обязательной процедурой при проведении обследований в спортивной, военной и авиационной медицине, а также используется в научно-исследовательских институтах.

Впервые в 2016 году более 200 приборов были направлены в Индонезию, а в 2020 году пробную партию отечественных спирометров поставили в Киргизию.

Прибор используется в пульмонологии для диагностики заболеваний легких и оценки состояния дыхательной системы. Он измеряет объем воздуха, поступающий из легких при максимальном выдохе после максимального вдоха. Исследование позволяет выявить проблему в дыхательной системе на ранних стадиях, определить скорость развития заболевания и конкретную область поражения легких.

Спирометр состоит из основного блока, датчиков и мундштуков. Предварительно медицинский работник вводит в компьютер данные о возрасте, весе, хронических заболеваниях пациента. Спирометр измеряет объем, частоту и скорость вдыхаемого воздуха, а после соотносит полученный результат с нормой. Все данные в цифровом виде выводятся на экран, и врач делает медицинское заключение.

Помимо дыхательных тестов спирометр MAC-1-ПК дополнительно предусматривает режим «Пульсоксиметрия». Он позволяет определить уровень насыщения артериальной крови кислородом во время дыхательного теста.

Прибор проходит полный цикл производства на базе Унитехпром БГУ.