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ЭКОНОМИКА РБ
БГУ РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ ЭКСПОРТА СПИРОМЕТРОВ MAC-1-ПК ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА
18:04 25.05.2021
БГУ расширяет географию экспорта спирометров MAC-1-ПК для диагностики дыхательной системы человека.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, приборы активно используются в белорусских поликлиниках, больницах и реабилитационных центрах в отделениях функциональной диагностики, в терапевтических кабинетах и при прохождении медицинских осмотров.
Кроме того, спирометрия является обязательной процедурой при проведении обследований в спортивной, военной и авиационной медицине, а также используется в научно-исследовательских институтах.
Впервые в 2016 году более 200 приборов были направлены в Индонезию, а в 2020 году пробную партию отечественных спирометров поставили в Киргизию.
Прибор используется в пульмонологии для диагностики заболеваний легких и оценки состояния дыхательной системы. Он измеряет объем воздуха, поступающий из легких при максимальном выдохе после максимального вдоха. Исследование позволяет выявить проблему в дыхательной системе на ранних стадиях, определить скорость развития заболевания и конкретную область поражения легких.
Спирометр состоит из основного блока, датчиков и мундштуков. Предварительно медицинский работник вводит в компьютер данные о возрасте, весе, хронических заболеваниях пациента. Спирометр измеряет объем, частоту и скорость вдыхаемого воздуха, а после соотносит полученный результат с нормой. Все данные в цифровом виде выводятся на экран, и врач делает медицинское заключение.
Помимо дыхательных тестов спирометр MAC-1-ПК дополнительно предусматривает режим «Пульсоксиметрия». Он позволяет определить уровень насыщения артериальной крови кислородом во время дыхательного теста.
Прибор проходит полный цикл производства на базе Унитехпром БГУ.
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