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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
17:52 25.05.2021
В Минске разрабатывается регламент проведения земляных работ. Об этом сообщает Тelegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, новый документ урегулирует все вопросы, касающиеся проведения раскопок и будет способствовать повышению их качества.
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