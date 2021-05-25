ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

17:52 25.05.2021 В Минске разрабатывается регламент проведения земляных работ. Об этом сообщает Тelegram-канал «Минск. Официально». Согласно информации, новый документ урегулирует все вопросы, касающиеся проведения раскопок и будет способствовать повышению их качества.