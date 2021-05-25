ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОНЛАЙН-БИРЖА ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ ПРОЙДЕТ 26 МАЯ С УЧАСТИЕМ ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» И ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»


17:50 25.05.2021

26 мая 2021 г. в рамках пилотного проекта импортозамещения состоится контактно-кооперационная биржа, на которой малый и средний бизнес сможет провести индивидуальные переговоры о поставках продукции с ОАО «Ивацевичдрев», Добрушской бумажной фабрикой «Герой труда», концерном «Беллесбумпром», ОАО «Гомсельмаш».

Организатором переговоров выступает Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей при содействии Министерства экономики и Министерства промышленности.

Как сообщает СЭЗ «Гродноинвест», для участия в переговорах необходимо заполнить заявку на сайте belarp.by .

Всего в СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировано свыше 20 деревообрабатывающих компаний с капиталом из Беларуси, России, Австрии, Польши, Нидерландов, Германии и других стран. Они выпускают различные виды продукции всей производственной цепочки, формируют более 80 процентов промышленного производства и экспорта деревообработки Гродненской области. Недавно был дан старт строительству крупного деревообрабатывающего предприятия на участке СЭЗ «Гродноинвест» в Свислочи.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2021
валюта курс
EUR 3.0611
USD 2.5092
RUB 3.4129
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0685 +0.0074
USD 2.5039 -0.0053
RUB 3.4117 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0650 3.0690
USD 2.5020 2.5060
RUB 3.4030 3.4090
подробнее

Конвертация в банках
на 25.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2220 1.2250
EUR/RUB 89.9000 90.1000
USD/RUB 73.4000 73.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте