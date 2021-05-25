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ЭКОНОМИКА РБ
ОНЛАЙН-БИРЖА ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ ПРОЙДЕТ 26 МАЯ С УЧАСТИЕМ ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» И ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»
17:50 25.05.2021
26 мая 2021 г. в рамках пилотного проекта импортозамещения состоится контактно-кооперационная биржа, на которой малый и средний бизнес сможет провести индивидуальные переговоры о поставках продукции с ОАО «Ивацевичдрев», Добрушской бумажной фабрикой «Герой труда», концерном «Беллесбумпром», ОАО «Гомсельмаш».
Организатором переговоров выступает Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей при содействии Министерства экономики и Министерства промышленности.
Как сообщает СЭЗ «Гродноинвест», для участия в переговорах необходимо заполнить заявку на сайте belarp.by .
Всего в СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировано свыше 20 деревообрабатывающих компаний с капиталом из Беларуси, России, Австрии, Польши, Нидерландов, Германии и других стран. Они выпускают различные виды продукции всей производственной цепочки, формируют более 80 процентов промышленного производства и экспорта деревообработки Гродненской области. Недавно был дан старт строительству крупного деревообрабатывающего предприятия на участке СЭЗ «Гродноинвест» в Свислочи.
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