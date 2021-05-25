ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» представило новинки своей техники на II Международном транспортном фестиваль SPbTransportFest, который 20-22 мая прошел в Санкт-Петербурге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, белорусский флагман автомобилестроения представил здесь новейшие модели пассажирской автотехники: автобус третьего поколения МАЗ 303 с двигателем экологического класса Евро-6, который успешно работает на городских маршрутах Санкт-Петербурга и получает только положительные отзывы от пассажиров и водителей, электробус МАЗ 303E10 с функцией ночной зарядки, который тоже хорошо знаком петербуржцам, так как именно здесь проходила его опытная эксплуатация, и городской автобус МАЗ 206945 с двигателем, работающим на сжиженном природном газе.

«Рынок Российской Федерации – один из стратегически важных для Минского автомобильного завода. А Санкт-Петербург и Ленинградская область – основные торговые партнеры Беларуси не только в Северо-Западном федеральном округе, но и в России в целом. Мы традиционно поставляем сюда и грузовые автомобили, и пассажирскую технику», – сказал коммерческий директор ОАО «МАЗ» — управляющая холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Сергей Шуляк.

Надо отметить, что за время сотрудничества с транспортным комплексом Санкт-Петербурга с 2009 года Минский автозавод изготовил и поставил сюда 1100 единиц пассажирской техники. В городе создаются даже отдельные монопарки, которые эксплуатируют автобусы преимущественно белорусского производства. Например, в Колпинский автобусный парк Санкт-Петербурга с 2014 года поставлено более 260 автобусов МАЗ, отличающихся высоким качеством, надежностью, комфортом и техническими характеристиками, соответствующими европейским стандартам качества.