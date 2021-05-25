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ЭКОНОМИКА РБ


МЕХАНИЗМ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОНЛАЙН-СДЕЛОК НА EXPORT.BY БУДЕТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАН НА ФОРУМЕ ТИБО


17:12 25.05.2021

Национальный центр маркетинга МИД Беларуси примет участие в XXVII Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2021, который пройдет 1-4 июня в Минске (пр. Победителей, 111А. Минск-Арена).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, основным экспонатом для демонстрации станет портал Export.by — маркетплейс Республики Беларусь. В этом году сообществу профессионалов и посетителей ТИБО будет продемонстрирован механизм заключения внешнеторговых сделок онлайн посредством Export.by с помощью электронной цифровой подписи. Данная разработка осуществлена Национальным центром маркетинга как механизм для дистанционной трансграничной торговли с нерезидентами Республики Беларусь.

Портал Export.by как инструмент нефинансовой поддержки внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь предоставляет необходимые сервисы для проведения торговых операций и способствует развитию экспорта нашей страны. На платформе в настоящее время представлено порядка 7 тыс. компаний и более 21 тыс. товаров, услуг и технологий. Портал предоставляет возможность бесплатной регистрации для белорусских предприятий.

В соответствии с решением правительственной рабочей группы по подготовке к ЭКСПО-2020 портал Export.by будет использоваться в качестве электронного каталога белорусских товаров и услуг на Всемирной выставке в Дубае.
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