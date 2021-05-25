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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ РЕЗИДЕНТОВ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» В I КВАРТАЛЕ ПРЕВЫСИЛА BR100 МЛН
16:57 25.05.2021
Чистая прибыль резидентов СЭЗ «Гродноинвест» в I квартале 2021 года превысила Br100 млн.
Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», это лучший показатель среди СЭЗ из всех областей республики. При этом выручка от реализации товаров и услуг выросла на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла отметки в миллиард рублей.
В январе-марте 2021 года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» улучшили основные показатели экономической деятельности и заняли лидирующие позиции среди СЭЗ республики. Производительность труда выросла на 31%, рентабельность продукции превысила 21%, а количество убыточных предприятий сократилось до минимального уровня среди всех СЭЗ республики.
Высокая эффективность достигнута, помимо прочего, за счет наращивания поставок резидентов СЭЗ «Гродноинвест» за рубеж – более 70% произведенной продукции экспортируется. В I квартале текущего года экспорт увеличился на 23% и составил 280 млн долларов США.
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