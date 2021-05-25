Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в апреле 2021 г. составила 2003,4 рубля. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы.

Напомним, в марте 2021 года номинальная начисленная средняя зарплата в Минске была 2062,9 рубля.

Таким образом, в апреле она снизилась по сравнению с мартом на 59,5 рубля, или на 2,8%.

С начала текущего года зарплата в столице выросла на 154,4 рубля, или на 8,3%.