С начала года экспертами Таможенной лаборатории проведено порядка 360 экспертиз и исследований в отношении более 5 тысяч объектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, экономический эффект по результатам проводимой экспертной работы, включающий доначисление таможенных платежей в случае выявления правонарушений, составил около Br80 тысяч.

Сотрудники лаборатории выполняют сложные исследования пищевых объектов, товаров легкой промышленности, наркотических и психотропных веществ, товаров химической промышленности, драгоценных камней, культурных ценностей, а также товароведческие и криминалистические экспертизы.

Таможенная экспертиза используется для объективной оценки стоимости товаров и выявления недостоверного декларирования товаров, а также контроля подлинности предъявляемых к таможенному контролю документов.

Сегодня эксперты используют в своей работе новейшие методы анализа, активно осваивают новые экспертные направления. Стратегией развития таможенной службы на 2021-2025 годы предусмотрено дальнейшее расширение перечня проводимых лабораторией экспертиз и внедрение новых экспертных методик.