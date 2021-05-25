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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ ТАМОЖЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ С НАЧАЛА ГОДА СОСТАВИЛ ОКОЛО BR80 ТЫС.
16:50 25.05.2021
С начала года экспертами Таможенной лаборатории проведено порядка 360 экспертиз и исследований в отношении более 5 тысяч объектов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, экономический эффект по результатам проводимой экспертной работы, включающий доначисление таможенных платежей в случае выявления правонарушений, составил около Br80 тысяч.
Сотрудники лаборатории выполняют сложные исследования пищевых объектов, товаров легкой промышленности, наркотических и психотропных веществ, товаров химической промышленности, драгоценных камней, культурных ценностей, а также товароведческие и криминалистические экспертизы.
Таможенная экспертиза используется для объективной оценки стоимости товаров и выявления недостоверного декларирования товаров, а также контроля подлинности предъявляемых к таможенному контролю документов.
Сегодня эксперты используют в своей работе новейшие методы анализа, активно осваивают новые экспертные направления. Стратегией развития таможенной службы на 2021-2025 годы предусмотрено дальнейшее расширение перечня проводимых лабораторией экспертиз и внедрение новых экспертных методик.
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