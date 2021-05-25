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ЭКОНОМИКА РБ


В СТАРТАП-ЦЕНТРЕ БГУ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ СЕРВИСА «ЦИФРОВОЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ»


16:32 25.05.2021

Проект по созданию сервиса «Цифровой юридический консультант» прошел экспертизу и регистрацию в стартап-центре Белорусского государственного университета.

«Цифровой юридический консультант представляет собой вопрос-ответную систему, которая позволяет автоматизировать процесс оказания юридической помощи по трудовым спорам и иным вопросам, связанным с реализацией трудовых правоотношений. Его использование даст возможность значительно сократить время, затрачиваемое на подготовку консультаций и автоматизировать процессы поиска информации, а также повысит точность принимаемых решений и снизит риски возможных ошибок», – сообщается на сайте вуза.

Проект направлен на разработку и коммерциализацию цифровой службы, предоставляющей юрконсультацию по избранным правовым вопросам в автоматическом онлайн режиме. Для достижения данной цели команда проекта разрабатывает инновационное решение проблемы использования искусственного интеллекта в правовых практиках, основанного на представлении правовых процессов в виде онтологий.

В команду проекта вошли специалисты IT и юридического профиля: Егор Чурилов, Екатерина Ульянова, Дарья Маркевич, Кирилл Захилько, Алексей Воробей, Юлия Савкина.

Как отметили в БГУ, резиденство в стартап-центре вуза позволит команде: реализовать экспертизу проекта со стороны госорганов, хозяйствующих субъектов и иных заинтересованных лиц; обеспечить создание базы знаний и инструментальной инфраструктуры проекта;привлечь в проект дополнительные человеческие ресурсы и обеспечить их развитие путем создания междисциплинарных студенческих рабочих групп, проведения тренингов по проектному менеджменту и иных мероприятий; организовать привлечение финансирования проекта.
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