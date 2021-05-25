В Витебской области зарегистрировано 31 772 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7970 организаций и 23802 индивидуальных предпринимателя.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 167,6 млн рублей, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 146,3 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 21,3 млн рублей.

Доля поступлений от этой категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила около 23,5%.