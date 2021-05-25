Белорусская железная дорога (БЖД) назначила курсирование группы беспересадочных вагонов Гродно-Москва-Гродно отправлением с 11 июня 2021 года из Гродно в составе поездов № 688 Гродно-Минск и № 4 Брест-Москва, а с 12 июня из Москвы в составе поездов № 3 Москва-Брест и № 687 Минск-Гродно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, периодичность курсирования через день – по нечетным числам из Гродно и четным числам из Москвы. В состав группы входят плацкартный и купейный вагоны.

Данные вагоны будут курсировать до конца июня. По результатам этих перевозок о дальнейшем курсировании вагонов Гродно-Москва-Гродно будет сообщено дополнительно.

Проезд поездами предусмотрен только для граждан Беларуси и Российской Федерации. Пассажиры, следующие за рубеж железнодорожным транспортом, обязаны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненный не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы, и соблюдать при нахождении на железнодорожных вокзалах и проезде в поезде масочный режим.