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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД В ИЮНЕ ВОЗОБНОВИТ РЕЙСЫ В МОСКВУ ИЗ ГРОДНО
15:36 25.05.2021
Белорусская железная дорога (БЖД) назначила курсирование группы беспересадочных вагонов Гродно-Москва-Гродно отправлением с 11 июня 2021 года из Гродно в составе поездов № 688 Гродно-Минск и № 4 Брест-Москва, а с 12 июня из Москвы в составе поездов № 3 Москва-Брест и № 687 Минск-Гродно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, периодичность курсирования через день – по нечетным числам из Гродно и четным числам из Москвы. В состав группы входят плацкартный и купейный вагоны.
Данные вагоны будут курсировать до конца июня. По результатам этих перевозок о дальнейшем курсировании вагонов Гродно-Москва-Гродно будет сообщено дополнительно.
Проезд поездами предусмотрен только для граждан Беларуси и Российской Федерации. Пассажиры, следующие за рубеж железнодорожным транспортом, обязаны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненный не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы, и соблюдать при нахождении на железнодорожных вокзалах и проезде в поезде масочный режим.
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