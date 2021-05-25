Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минской области в апреле 2021 г. составила 1409,5 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном статистическом управлении региона.

Напомним, в марте 2021 года средняя зарплата в области была 1337,5 рубля.

Таким образом в апреле она выросла по сравнению с мартом на 72 рубля, или на 5,4%.

С начала текущего года зарплата выросла на 137,6 рубля, или на 10,8%.