Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 мая 2021 года выросло до 387,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 387 тыс. 818 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 377 тыс. 869 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 764 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2791 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 840 человек, число смертей от COVID-19 - на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 8 тыс. 169 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 230 тыс. 051 тест.