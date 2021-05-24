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ЭКОНОМИКА РБ


ПО ЗАКУПКАМ РАПСОВОГО МАСЛА ЧЕРЕЗ БУТБ ЛИДИРУЕТ ЛИТВА


13:59 25.05.2021

Литва лидирует по закупкам рапсового масла через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, сумма биржевых сделок, совершенных литовскими компаниями за январь-апрель 2021 г., выросла в 12 раз - до 15,2 млн USD.

В тройку основных рынков сбыта белорусского рапсового масла также вошли Швейцария (9,2 млн USD, темп роста к январю-апрелю прошлого года 746%) и Латвия (2,2 млн USD, темп роста 148%).

Всего по итогам четырех месяцев 2021 г. на экспорт продано 24,7 тыс. т рапсового масла на общую сумму 28,6 млн USD. Это в 4 раза больше прошлогоднего показателя в натуральном выражении и в 6 раз - в стоимостном.

Рапсовое масло остается самой востребованной товарной позицией на экспортных биржевых торгах сельхозпродукцией. На него приходится 66% всего экспорта товаров сельскохозяйственной группы.

География продаж охватывает 7 стран, три из которых пришли на биржевую площадку в текущем году. Это Китай, Россия и Польша.

Что касается перестановок в тройке крупнейших рынков сбыта, то выход Литвы на первое место объясняется расширением круга литовских покупателей. Так, из 18 иностранных компаний, покупавших рапсовое масло на биржевой площадке, шесть были резидентами Литвы.
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