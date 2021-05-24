В Гомельской области розничный товарооборот в январе-апреле 2021 г составил 2105,7 млн рублей, или 98,7% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,8% розничного товарооборота области, в январе-апреле 2021 г. составил 1 912,1 млн рублей, или 99,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-апреле 2021 г. оптовый товарооборот составил 2805,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,4% к уровню января-апреля 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2021 г. составил 92,4 млн рублей, или 106,8% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 г.