ЭКОНОМИКА РБ

БНТУ И СЗАО «БЕЛДЖИ» ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

13:00 25.05.2021 МИНСК, 25 мая /ЭКОПРЕСС/. В Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) 24 мая 2021 года прошла встреча с генеральным директором СЗАО «БЕЛДЖИ». Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в ходе встречи между университетом и предприятием подписан договор о сотрудничестве, предусматривающий расширение связей в области образования и научных исследований.