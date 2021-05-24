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ЭКОНОМИКА РБ
БНТУ И СЗАО «БЕЛДЖИ» ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
13:00 25.05.2021
МИНСК, 25 мая /ЭКОПРЕСС/. В Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) 24 мая 2021 года прошла встреча с генеральным директором СЗАО «БЕЛДЖИ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в ходе встречи между университетом и предприятием подписан договор о сотрудничестве, предусматривающий расширение связей в области образования и научных исследований.
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