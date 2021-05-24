Мобильный оператор life:) расширяет территорию покрытия 4G в Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, более 300 новых базовых станций начнут работу в Березинском, Борисовском, Вилейском, Слуцком, Столбцовском, Клецком, Дзержинском, Молодечненском, Воложинском, Копыльском, Крупском, Логойском, Любанском, Минском, Мядельском, Несвижском, Пуховичском, Смолевичском, Солигорском, Узденском, Червенском районах. Накануне оператор включил 242 базовые станции, остальные будут запущены в ближайшие недели.

Новые базовые станции работают в частотном диапазоне 800 МГц. Он обладает большим радиусом действия -- позволяет эффективно обеспечить покрытие сельской местности и улучшить проникновение сигнала 4G внутри зданий в населенных пунктах. Оценить преимущества 4G-сети смогут жители всех городов и деревень. В результате расширения связь четвертого поколения станет доступна для 98% населения Минской области.

Ранее life:) расширил покрытие 4G в Гомельской и Могилевской областях. В планах – улучшение 4G по всей Беларуси. Этот проект компания реализует в партнерстве с инфраструктурным оператором beCloud.

life:) предлагает протестировать связь и оценить улучшение своей сети. Жители Минской, Гомельской и Могилевской областей могут подключиться на тариф Шейк Мини и пользоваться им бесплатно весь месяц, а после этого - еще 11 месяцев за 5 руб/мес вместо 10,90.