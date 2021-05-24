В январе-апреле 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 22,9 млн тонн грузов, или 86,2% к январю-апрелю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 8,5 млрд тонно-километров, или 79,6% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2021 г. воспользовались 73,3 млн человек, или 90,4% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 500,8 млн пассажиро-километров, или 86,6% к уровню января-апреля 2020 г.