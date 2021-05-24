|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СНИЗИЛИСЬ НА 13,8%
12:33 25.05.2021
В январе-апреле 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 22,9 млн тонн грузов, или 86,2% к январю-апрелю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 8,5 млрд тонно-километров, или 79,6% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2021 г. воспользовались 73,3 млн человек, или 90,4% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 500,8 млн пассажиро-километров, или 86,6% к уровню января-апреля 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 24.05.2021
Курсы в банках
на 25.05.2021
Конвертация в банках
на 25.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте