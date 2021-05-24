Компания "Белавиа" отменяет рейсы в Лондон и Париж до 30 октября из-за решения правительств Великобритании и Франции, которые запретили перевозчику полеты.

"В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов "Белавиа" в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года", - говорится в сообщении национального авиаперевозчика.

В нем также отмечается, что в компании огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить, а также приносятся извинения.

Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов.