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ЭКОНОМИКА РБ


ГВТУП «БЕЛСПЕЦВНЕШТЕХНИКА» ПРЕДСТАВИТ КОМПЛЕКС РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СИГНАЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ НА ВЫСТАВКЕ MILEX-2021


11:51 25.05.2021

ГВТУП «Белспецвнештехника» представит комплекс разведывательной сигнальной аппаратуры на 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021, которая пройдет 23-26 июня 2021 года в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, комплекс является средством раннего предупреждения, предназначен для охраны периметров и представляет собой мобильный, быстроразвертываемый, автономный, беспроводной сигнализационный комплекс. Принцип его действия основан на широком применении высокочувствительных сейсмоакустических, фото- и инфракрасных сенсоров в сочетании с другими средствами мониторинга. Комплекс может быть развернут на неподготовленной территории, с минимальным задействованием людских ресурсов, не требует специального вспомогательного оборудования.

Отличительной особенностью комплекса является его соответствие современным принципам проектирования информационных систем, а также применение эргономичных интерфейсов настройки и управления, что позволяет обеспечить его высокую эффективность применения.

Комплекс в настоящее время проходит модернизацию, которая заключается в расширении его функционала и возможностей за счет применения дополнительного высокотехнологичного оборудования (дроны воздушного и наземного базирования, мобильный пункт управления, система оптико-электронной разведки на базе привязного аэростата и т.д.).

Технические характеристики комплекса: дальность распознавания нарушителя (вероятность обнаружения 0,98) – человек – 100 м, животное (копытное) – 100 м, автомобиль – 300 м. Масса комплекса – 120 кг. Время развертывания – 4 часа.

Максимальный периметр охраны 1 комплекса – 3500 м при максимальном удалении пункта управления – 1,5 км, с ретрансляцией сигналов – 50 км.

Время автономной работы – до 3 месяцев. Температура эксплуатации – от -40ºС до +50ºС.

Уровень влаго- и пылезащиты – IP68.

С 2020 года комплекс поставлен на серийное производство в Беларуси и реализуется в страны ближнего и дальнего зарубежья.
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