|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГВТУП «БЕЛСПЕЦВНЕШТЕХНИКА» ПРЕДСТАВИТ КОМПЛЕКС РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СИГНАЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ НА ВЫСТАВКЕ MILEX-2021
11:51 25.05.2021
ГВТУП «Белспецвнештехника» представит комплекс разведывательной сигнальной аппаратуры на 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021, которая пройдет 23-26 июня 2021 года в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, комплекс является средством раннего предупреждения, предназначен для охраны периметров и представляет собой мобильный, быстроразвертываемый, автономный, беспроводной сигнализационный комплекс. Принцип его действия основан на широком применении высокочувствительных сейсмоакустических, фото- и инфракрасных сенсоров в сочетании с другими средствами мониторинга. Комплекс может быть развернут на неподготовленной территории, с минимальным задействованием людских ресурсов, не требует специального вспомогательного оборудования.
Отличительной особенностью комплекса является его соответствие современным принципам проектирования информационных систем, а также применение эргономичных интерфейсов настройки и управления, что позволяет обеспечить его высокую эффективность применения.
Комплекс в настоящее время проходит модернизацию, которая заключается в расширении его функционала и возможностей за счет применения дополнительного высокотехнологичного оборудования (дроны воздушного и наземного базирования, мобильный пункт управления, система оптико-электронной разведки на базе привязного аэростата и т.д.).
Технические характеристики комплекса: дальность распознавания нарушителя (вероятность обнаружения 0,98) – человек – 100 м, животное (копытное) – 100 м, автомобиль – 300 м. Масса комплекса – 120 кг. Время развертывания – 4 часа.
Максимальный периметр охраны 1 комплекса – 3500 м при максимальном удалении пункта управления – 1,5 км, с ретрансляцией сигналов – 50 км.
Время автономной работы – до 3 месяцев. Температура эксплуатации – от -40ºС до +50ºС.
Уровень влаго- и пылезащиты – IP68.
С 2020 года комплекс поставлен на серийное производство в Беларуси и реализуется в страны ближнего и дальнего зарубежья.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 24.05.2021
Курсы в банках
на 25.05.2021
Конвертация в банках
на 25.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте