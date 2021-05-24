В январе-апреле 2021 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 9,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 112% к уровню января-апреля 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 100,5%, в обрабатывающей промышленности – 114,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 111,2% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,3%.