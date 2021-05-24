В Беларуси средний размер пенсии по возрасту за январь-апрель 2021 г. составил 512,42 рубля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, номинальный темп роста средней пенсии по возрасту к январю-апрелю 2020 г. составил 111,9%, реальный темп роста – 103,2%.

В январе-апреле 2021 г. соотношение средней пенсии по возрасту к начисленной среднемесячной заработной плате составило 38,2%, к средней заработной плате после уплаты налогов и взносов - 44,5%.