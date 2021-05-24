Подведены итоги Республиканской олимпиады по менеджменту среди молодежи, которая в 2021 году проходила в онлайн-режиме 20 мая на базе БелГИСС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, за дипломы победителей Республиканской олимпиады по менеджменту среди молодежи (олимпиада) боролись 74 студента из 9 учреждений высшего образования.

Олимпиада проводится с целью повышения мотивации молодежи к получению новых знаний и компетенций в области системного менеджмента. Ее итоги подводила созданная республиканская экспертная комиссия.

По итогам всех этапов в индивидуальном соревновании победителями стали: студентка 4 курса БНТУ Ирина Песляк (диплом I степени); студентка 4 курса БНТУ Анжелика Хомиченкои студентка 4 курса БГУИР Ника Шапошникова (дипломы II степени); студенты 4 курса БНТУ Елизавета Михневич, Юлиан Житков и Людмила Вечерская (дипломы III степени).

В командных соревнованиях победу одержала команда БНТУ: Ирина Песляк, Юлиан Житков, Анжелика Хомиченко, Екатерина Гавриленкова (диплом I степени).

Дипломы II степени присвоены командам БНТУ (Елизавета Михневич, Мария Лавринович, Евгений Холопик, Людмила Вечерская) и Академии управления при Президенте Республики Беларусь (Анна Глуховская, Анна Лебедева, Кристина Батовкина, Алена Харко).

Дипломов III степени удостоены команды БГУИР (Ника Шапошникова, Александра Арловская, Алина Дубовик, Валерия Котлярова) и ВГТУ (Валерия Сакович, Анна Федорцова, Екатерина Хацкевич, Александра Хорунова), а также Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (Владислав Мороз, Анастасия Былевская, Виталий Чура, Елизавета Михолап).

Участники, предоставившие индивидуальные и командные рефераты, презентации также награждены дипломами в дополнительных номинациях.

Нынешняя олимпиада проводилась уже в восьмой раз. Она проходила в два этапа. На первом профилирующие кафедры учреждений высшего образования и секретариат Республиканской экспертной комиссии выбрали лучшие рефераты по актуальным вопросам в области менеджмента качества, подготовленные отдельными участниками или командами-участницами. На втором этапе участникам предстояло пройти онлайн-тестирование. Победители определялись по результатам всех этапов.