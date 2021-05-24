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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ВЫРОСЛИ НА 3,8%
10:14 25.05.2021
Реальные располагаемые денежные доходы населения Гомельской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-марте 2021 г. составили 103,8% к уровню января-марта 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 28,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,5%.
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