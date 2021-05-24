ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ОТМЕНЯЕТ ПОЛЕТЫ В ВИЛЬНЮС С 25 МАЯ


09:55 25.05.2021

Компания «Белавиа» отменяет полеты в Вильнюс с 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика.

«В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Белавиа в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года (по белорусскому времени)», - говорится в сообщении.

Авиакомпания приносит извинения, а также сожалеет о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящей от нее причинам.

Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2021
валюта курс
EUR 3.0611
USD 2.5092
RUB 3.4129
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0611 -0.0025
USD 2.5092 +0.0012
RUB 3.4129 +0.0059
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0620 3.0680
USD 2.5050 2.5130
RUB 3.4050 3.4170
подробнее

Конвертация в банках
на 25.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2180 1.2240
EUR/RUB 89.6000 90.2000
USD/RUB 73.4000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте