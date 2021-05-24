Компания «Белавиа» отменяет полеты в Вильнюс с 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика.

«В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Белавиа в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года (по белорусскому времени)», - говорится в сообщении.

Авиакомпания приносит извинения, а также сожалеет о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящей от нее причинам.

Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов.