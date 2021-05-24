ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2021 ГОДА ПОДРОС НА 2,8%

09:27 25.05.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-апрель 2021 г. в текущих ценах составил 6039,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,8% больше к уровню января-апреля 2020 г.