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ЭКОНОМИКА РБ


ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2021 ГОДА ПОДРОС НА 2,8%


09:27 25.05.2021

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-апрель 2021 г. в текущих ценах составил 6039,4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,8% больше к уровню января-апреля 2020 г.
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