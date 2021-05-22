ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛА В АПРЕЛЕ НА 13,5 РУБЛЯ

09:11 25.05.2021 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в апреле 2021 г. составила 1398,2 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет. В марте 2021 г. средняя зарплата была 1384,7 рубля. Таким образом, в апреле она выросла по сравнению с мартом на 13,5 рубля, или на 0,9%.