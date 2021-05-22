ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В МИНСКЕ ЗА НЕДЕЛЮ ПРОДОЛЖИЛИ СНИЖЕНИЕ


17:57 24.05.2021

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 17 по 24 мая 2021 года, снизился на 0,2% и составил 1234 $/м2.

Как пишет Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0,5% и равна на данный момент 1295 $/м2

Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 61 $/м2 в пользу новостроек.

Средняя цена квадратного метра квартир без учета влияния новостроек в настоящее время составляет $1322, что на 0,2% ниже, чем неделей ранее.

После небольшого роста в конце апреля — начале мая цены на квартиры в белорусской столице снижаются уже третью неделю подряд.

Количество объявлений о продаже квартир в Минске за последние 7 дней практически не изменилось (+0.1%). На 2% подросло предложение 4-комнатных квартир, на 0.5% - «однушек». Число выставленных на продажу 2-комнатных квартир сократилось на 1%.

Среди типов квартир преобладало незначительное снижение цен. Исключением стали 4-комнатные квартиры, где за последние 7 дней квадратный метр в среднем стал дешевле сразу на 1%.

Наибольшее снижение средних цен квадратного метра за неделю отмечалось в Центральном и Партизанском районах — на 1,4% и на 0,8% соответственно. В остальных изменение цен находилось в пределах +/-0,3%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 801 $/м2 (+0,1%), Витебск — 600 $/м2 (+0,3%), Гомель — 619 $/м2 (-0,6%), Гродно — 716 $/м2 (-0,1%), Могилев — 634 $/м2 (-0,5%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 613 $/м2 (+0,5%), Солигорск — 801 $/м2 (-0,2%), Молодечно — 734 $/м2 (-0,9%), Жодино — 735 $/м2 (+0,6%), Слуцк — 589 $/м2 (-0,7%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2021
валюта курс
EUR 3.0636
USD 2.5080
RUB 3.4070
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0611 -0.0025
USD 2.5092 +0.0012
RUB 3.4129 +0.0059
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0600 3.0650
USD 2.5080 2.5130
RUB 3.4000 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 24.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2170 1.2210
EUR/RUB 89.8500 90.1000
USD/RUB 73.6000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте