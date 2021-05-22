Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 17 по 24 мая 2021 года, снизился на 0,2% и составил 1234 $/м2.

Как пишет Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0,5% и равна на данный момент 1295 $/м2

Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 61 $/м2 в пользу новостроек.

Средняя цена квадратного метра квартир без учета влияния новостроек в настоящее время составляет $1322, что на 0,2% ниже, чем неделей ранее.

После небольшого роста в конце апреля — начале мая цены на квартиры в белорусской столице снижаются уже третью неделю подряд.

Количество объявлений о продаже квартир в Минске за последние 7 дней практически не изменилось (+0.1%). На 2% подросло предложение 4-комнатных квартир, на 0.5% - «однушек». Число выставленных на продажу 2-комнатных квартир сократилось на 1%.

Среди типов квартир преобладало незначительное снижение цен. Исключением стали 4-комнатные квартиры, где за последние 7 дней квадратный метр в среднем стал дешевле сразу на 1%.

Наибольшее снижение средних цен квадратного метра за неделю отмечалось в Центральном и Партизанском районах — на 1,4% и на 0,8% соответственно. В остальных изменение цен находилось в пределах +/-0,3%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 801 $/м2 (+0,1%), Витебск — 600 $/м2 (+0,3%), Гомель — 619 $/м2 (-0,6%), Гродно — 716 $/м2 (-0,1%), Могилев — 634 $/м2 (-0,5%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 613 $/м2 (+0,5%), Солигорск — 801 $/м2 (-0,2%), Молодечно — 734 $/м2 (-0,9%), Жодино — 735 $/м2 (+0,6%), Слуцк — 589 $/м2 (-0,7%).