Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства Минской области за 2020 год составила 28,6 млрд рублей, вклад в областной объем выручки – 47,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, на 1 января 2021 г. в Минской области хозяйственную деятельность осуществляли 44,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и 20,7 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 18,1 тыс. микроорганизаций (87% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 2,2 тыс. малых организаций (11%) и 0,4 тыс. средних организаций (2%).

В сфере малого и среднего предпринимательства в 2020 году наиболее распространенными были следующие виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (32% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей); транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (14%); промышленность (11%); строительство (10%); профессиональная, научная и техническая деятельность (8%).