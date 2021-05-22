Беларусь в 2021 году увеличит экспорт продовольствия до уровня более $6 млрд на фоне роста мировых цен на продукты питания. Такую цифру журналистам озвучил сегодня замминистра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

"Ценовой прогноз на ближайшую перспективу является положительным, видим хорошую перспективу и поэтому плановый показатель $6 млрд (экспорта в 2021 году) планируем достичь и при сохранении благоприятной конъюнктуры планируем перевыполнить", - сказал Богданов.

Он также подтвердил планы по росту годового объема экспорта продовольствия до $7 млрд к 2025 году.

"В ближайшей пятилетке ожидаем, что годовой объем экспорта продовольствия составит не менее $7 млрд. Для этого у нас есть все резервы", - сказал замминистра.