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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСЕЛЬХОЗПРОД ПРОГНОЗИРУЕТ В ЭТОМ ГОДУ РОСТ ЭКСПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИЗ БЕЛАРУСИ НА УРОВНЕ НЕ МЕНЕЕ 3,5%
17:19 24.05.2021
Беларусь в 2021 году увеличит экспорт продовольствия до уровня более $6 млрд на фоне роста мировых цен на продукты питания. Такую цифру журналистам озвучил сегодня замминистра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.
"Ценовой прогноз на ближайшую перспективу является положительным, видим хорошую перспективу и поэтому плановый показатель $6 млрд (экспорта в 2021 году) планируем достичь и при сохранении благоприятной конъюнктуры планируем перевыполнить", - сказал Богданов.
Он также подтвердил планы по росту годового объема экспорта продовольствия до $7 млрд к 2025 году.
"В ближайшей пятилетке ожидаем, что годовой объем экспорта продовольствия составит не менее $7 млрд. Для этого у нас есть все резервы", - сказал замминистра.
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