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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМСЕЛЬМАШ ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН
17:01 24.05.2021
ОАО «Гомсельмаш» представило новый зерноуборочный комбайн GS812 PRO.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в комбайне GS812 PRO установлена новая кабина Lux Cab, оснащенная креслом на пневматической подвеске, новыми рулевой колонкой и рулевым колесом, цветным экраном бортового компьютера, моноблочным пультом управления комбайном, электрогидравлическим помощником включения передач, аудиосистемой.
Отличительные особенности модели GS812 PRO: многофункциональный разъем подключения адаптеров; светодиодные лампы освещения; модернизированный соломоизмельчитель с формованным балансировочным диском и плавающей подшипниковой опорой; пневмосистема; канистра для мытья рук емкостью 10 л.
В качестве адаптеров для GS812 PRO доступны жатки для уборки зерновых культур, приспособления для уборки рапса, жатки для уборки кукурузы на зерно, транспортерные жатки, жатки для уборки низкорастущих культур, сои, зерновые подборщики, а также жатки для уборки подсолнечника.
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