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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗВОНКОВ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» КГК ПО ДОСТУПНОСТИ РЫНКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ПОСТУПИЛО О СОЗДАНИИ ТОРГОВЫХ МЕСТ


16:39 24.05.2021

В Комитете государственного контроля 20 мая 2021 года состоялась «горячая линия» на тему доступности рынков для производителей сельскохозяйственной продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, всего поступило более 10 звонков из Минска, Могилевской, Гомельской и Витебской областей.

Так, на «горячую линию» обратился фермер, который предложил открыть на рынке Могилева площадку для торговли фермерской продукцией. Он также высказался за создание равных условий для сельхозпредприятий и фермерских хозяйств при приобретении техники в лизинг.

В тематике обращений больше всего было просьб об организации торговых мест для желающих продать небольшое количество выращенной в личном подсобном хозяйстве продукции (зелень, рассада, овощи, фрукты и т.д.).

В частности, жительница Минска предложила рассмотреть возможность организации благоустроенных мест для торговли в жилых микрорайонах.

«Это было бы удобно и для жителей многоэтажек, и для пенсионеров, сельчан, дачников, которые хотели бы продать излишки сельхозпродукции. Хватило бы буквально несколько прилавков под навесами», – считает минчанка.

С просьбой организовать торговые места на улицах райцентров Витебской области обратилась жительница Лепеля: «В некоторых небольших городах рынок работает только по субботам и воскресеньям, а хотелось бы продавать свою продукцию и в будние дни. В соседний город ездить с 10 пучками зелени и парой килограммов овощей нецелесообразно: за проезд и за место на рынке заплатишь больше, чем наторгуешь».

Жительница Речицы просила разобраться с обоснованностью формирования цены за аренду торгового места на городском рынке и рассмотреть возможность оборудования уличных павильонов для частников.

Из Бобруйска поступила жалоба на то, что арендатор торгового места на рынке не выплатил зарплату продавцам.

Каждое поступившее на «горячую линию» обращение будет проанализировано, дана объективная оценка изложенным фактам.

Напомним, с 18 по 24 мая «горячие линии» по вопросу доступности рынков для производителей сельхозпродукции проводят все областные комитеты госконтроля.
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