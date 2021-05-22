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ЭКОНОМИКА РБ
БГУ ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
16:08 24.05.2021
До 6 июня на базе Белорусского государственного университета в заочной форме проходит отборочный тур Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, мероприятие направлено на: повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи, формирование новой формы мышления, профилактику деструктивной и экстремистской деятельности; выявление талантливых школьников и студентов, имеющих глубокие знания, умения, навыки в области финансовой безопасности; мотивацию и стимулирование творческого роста, активности и интереса молодежи к финансовой безопасности.
В его организации и проведении принимают участие Белорусский государственный университет (как участник Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма), Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси, органы финансовой разведки и вузы Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
К участию в олимпиаде приглашаются студенты БГУ и других белорусских вузов, которые проходят обучение на I и II ступенях получения высшего образования. Заинтересованным необходимо предоставить конкурсную работу по установленной оргкомитетом тематике.
Призеры и победители отборочного тура будут направлены на заключительный этап олимпиады, который пройдет на базе образовательного центра «Сириус» в городе Сочи с 3 по 9 октября 2021 года. Программа мероприятия включает итоговую конференцию, семинары, практикумы, мастер-классы, встречи с работодателями, круглые столы, дебаты, творческие встречи и спортивные соревнования.
Подробнее с условиями участия и тематикой конкурсных работ можно ознакомиться здесь.
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