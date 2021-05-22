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ЭКОНОМИКА РБ
ПАРК БЕЛОРУСНЕФТИ ПОПОЛНИЛСЯ 225-ТОННЫМИ АГРЕГАТАМИ ДЛЯ БУРЕНИЯ
15:37 24.05.2021
Парк мобильных буровых установок «Белоруснефти» пополнился агрегатами грузоподъемностью 225 тонн, произведёнными гомельским ОАО «Сейсмотехника».
Как сообщает портал neft.by, АРС-225 передали в Управление по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин.
Новая техника предназначена для бурения боковых стволов на скважинах с забоем минимум 5000 метров. Мобильный станок оснащен верхним приводом Drillmec, двумя силовыми агрегатами Caterpillar. Использовать его можно в различных климатических зонах, в том числе на Крайнем Севере.
Еще пять единиц АРС-225 в экспортной модификации гомельские машиностроители изготовили и передали компании «Роснефть».
ОАО «Сейсмотехника» первым из производителей бурового оборудования на постсоветском пространстве наладило серийное производство комплексов тяжелого класса.
В перспективе такими агрегатами планируется оснастить все бригады по бурению боковых стволов.
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