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ЭКОНОМИКА РБ


ПАРК БЕЛОРУСНЕФТИ ПОПОЛНИЛСЯ 225-ТОННЫМИ АГРЕГАТАМИ ДЛЯ БУРЕНИЯ


15:37 24.05.2021

Парк мобильных буровых установок «Белоруснефти» пополнился агрегатами грузоподъемностью 225 тонн, произведёнными гомельским ОАО «Сейсмотехника».

Как сообщает портал neft.by, АРС-225 передали в Управление по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин.

Новая техника предназначена для бурения боковых стволов на скважинах с забоем минимум 5000 метров. Мобильный станок оснащен верхним приводом Drillmec, двумя силовыми агрегатами Caterpillar. Использовать его можно в различных климатических зонах, в том числе на Крайнем Севере.

Еще пять единиц АРС-225 в экспортной модификации гомельские машиностроители изготовили и передали компании «Роснефть».

ОАО «Сейсмотехника» первым из производителей бурового оборудования на постсоветском пространстве наладило серийное производство комплексов тяжелого класса.

В перспективе такими агрегатами планируется оснастить все бригады по бурению боковых стволов.
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