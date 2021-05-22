В январе-апреле 2021 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 60% доходов бюджета Минской области

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, эта категория плательщиков за январь-апрель 2021 года внесла в бюджет 880,6 млн рублей налогов и платежей, из них организации – 834,4 млн рублей, или 56,9%, индивидуальные предприниматели – 46,2 млн рублей, или 3,1%.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления вышеуказанных субъектов в сопоставимых ценах увеличены на 7,7%, или на 62,7 млн рублей.