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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СФОРМИРОВАЛ 60% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
15:13 24.05.2021
В январе-апреле 2021 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 60% доходов бюджета Минской области
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, эта категория плательщиков за январь-апрель 2021 года внесла в бюджет 880,6 млн рублей налогов и платежей, из них организации – 834,4 млн рублей, или 56,9%, индивидуальные предприниматели – 46,2 млн рублей, или 3,1%.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления вышеуказанных субъектов в сопоставимых ценах увеличены на 7,7%, или на 62,7 млн рублей.
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