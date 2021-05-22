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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО ПОЧТИ 387 ТЫСЯЧ - МИНЗДРАВ
14:46 24.05.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 мая 2021 года выросло почти до 387 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 386 тыс. 978 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 377 тыс. 105 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 652 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2780 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 953 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 10 тыс. 102 теста. Всего в стране проведено 6 млн 221 тыс. 882 теста.
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