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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ УСМОТРЕЛО ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА ВВП
14:19 24.05.2021
Беларуси видит возможности дальнейшего роста ВВП. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь в интервью для итоговой еженедельной передачи «Главный эфир» Национальной государственной телерадиокомпании.
«Да, результаты работы экономики действительно позитивные, даже лучше, чем мы ожидали, и нас, конечно, это радует. Существенно приросла промышленность. Ситуация на рынках сегодня складывается таким образом, что есть возможность продавать и добавлять в том числе. Поэтому те оценки, которые мы делали немного ранее, мы корректируем под ситуацию и видим, что у ВВП есть возможность расти и дальше. Другие отрасли подтягиваются под промышленность, например, транспорт, перевозки грузов. Они тоже существенно подросли за это время. В том числе рост, во-первых, в розничном товарообороте – к прошлому месяцу уже 7 процентов. Это сухие цифры, а вот если смотреть работу, например, торговли, то мы видим, что даже на 15-20 процентов выросло количество проводимых операций по сравнению с январем-февралем текущего года», – сказал первый замминистра, которого цитирует сайт Минэкономики.
По мнению Юрия Чеботаря, важным позитивным сигналом является растущая активность малого бизнеса в этих секторах.
«Мы посмотрели и на его работу: плюс более тысячи новых субъектов хозяйствования. Это как раз говорит о том, что восстанавливается эта сфера, восстанавливается бизнес и подстраивается под действующие условия», – подчеркнул он в беседе с журналистом.
По данным Минюста, за четыре месяца 2021 года в Беларуси зарегистрировано 14 791 субъект хозяйствования, из них - 3303 юридических лица и 11488 индивидуальных предпринимателей.
При этом в отношении 11476 субъектов хозяйствования (3014 юридических лиц и 8462 индивидуальных предпринимателей) начата процедура ликвидации (прекращения деятельности).
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