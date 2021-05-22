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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» ПРЕДСТАВИЛИ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В ЕРЕВАНЕ
13:52 24.05.2021
Предприятия концерна «Белгоспищепром» приняли участие в 20-й международной специализированной выставке Expo Food & Drinks-2021, которая 21-23 мая 2021 года прошла в Ереване (Армения).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в коллективной экспозиции были представлены новинки ОАО «Красный пищевик», СП ОАО «Спартак», ОАО «Минский завод игристых вин», холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП». Кроме того, на стенде представлены образцы продукции организаций сахарной, кондитерской, плодоовощной, алкогольной, пивоваренной и масложировой отраслей концерна.
В рамках выставки состоялась дегустация шоколадных, сахарных и мучных кондитерских изделий, чипсов, джемов и конфитюров, алкогольных напитков и игристых вин.
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