Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства Витебской области за 2020 год составила 8 325 млн рублей, вклад в областной объем выручки – 26,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, на 1 января 2021 г. в Витебской области хозяйственную деятельность осуществляли 23 566 индивидуальных предпринимателей и 8 840 организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 7552 микроорганизации (85% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 1028 малых организаций (12%) и 260 средних организаций (3%).

В сфере малого и среднего предпринимательства в 2020 году наиболее распространенными были следующие виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (39% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей); транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (12%); промышленность (8%); профессиональная, научная и техническая деятельность (7%); строительство (7%); сельское, лесное и рыбное хозяйство (3%).