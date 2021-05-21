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ЭКОНОМИКА РБ
«ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ЗАМЕНИЛА УЧАСТОК НЕФТЕПРОВОДА УНЕЧА-МОЗЫРЬ
12:38 24.05.2021
Специалисты ОАО «Гомельтранснефть Дружба» продолжают ремонтные работы на магистральном нефтепроводе Унеча-Мозырь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, с 17 по 22 мая работники Центральной базы производственного обслуживания и НПС «Гомель» провели замену и подключение участка на 181 км нефтепровода Унеча-Мозырь DN800.
После монтажа новых секций общей протяженностью 300 м проведено комплексное опробование трубопровода. Контроль сварных соединений произвели специалисты участка технической диагностики и неразрушающего контроля ЦБПО.
«Нефтепровод Унеча-Мозырь DN800 заполнен нефтью, транспортировка сырья осуществляется в штатном режиме», - рассказали в пресс-службе.
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