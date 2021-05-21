Специалисты ОАО «Гомельтранснефть Дружба» продолжают ремонтные работы на магистральном нефтепроводе Унеча-Мозырь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, с 17 по 22 мая работники Центральной базы производственного обслуживания и НПС «Гомель» провели замену и подключение участка на 181 км нефтепровода Унеча-Мозырь DN800.

После монтажа новых секций общей протяженностью 300 м проведено комплексное опробование трубопровода. Контроль сварных соединений произвели специалисты участка технической диагностики и неразрушающего контроля ЦБПО.

«Нефтепровод Унеча-Мозырь DN800 заполнен нефтью, транспортировка сырья осуществляется в штатном режиме», - рассказали в пресс-службе.