В январе-апреле 2021 г. организациями всех форм собственности Витебской области построена одна тысяча новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 80,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 25,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 31,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 20,6 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 23,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29,2% от общего ввода по области.