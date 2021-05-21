Первый энергоблок Белорусской АЭС успешно прошел этап комплексного опробования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе госкорпорации «Росатом», комплексное опробование энергоблока – это заключительный этап опытно-промышленной эксплуатации каждого атомного объекта. Цель данного процесса – подтвердить работоспособность основного оборудования на проектных параметрах в режиме штатной эксплуатации. Успешное завершение данного этапа свидетельствует о готовности энергоблока №1 к промышленной (коммерческой) эксплуатации.

«Продолжительность комплексного опробования – 15 суток, в течение которых блок работает на 100% мощности, - пояснил суть завершенного этапа вице-президент, директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин. – Этап пройден без замечаний от эксплуатирующей организации РУП «Белорусская АЭС». Результаты работы блока на данном этапе станут основой для возможности подписания Акта предварительной приемки блока Приемочной комиссией и начала промышленной эксплуатации первого энергоблока».

Этап опытно-промышленной эксплуатации энергоблока № 1 был открыт 22 декабря 2020 года.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце. Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения III+. Энергоблок №1 Белорусской АЭС стал первым действующим блоком новейшего поколения III+, построенным по российским технологиям за рубежом. В настоящее время четыре энергоблока подобного типа эксплуатируются в России: на Нововоронежской АЭС и Ленинградской АЭС.