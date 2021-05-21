В Витебской области розничный товарооборот в январе- апреле 2021 г. составил 1800,6 млн рублей, или 97,9% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,5% розничного товарооборота области, составил 1593,8 млн рублей, или 99% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-апреле 2021 г. оптовый товарооборот составил 1114,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98% к уровню января-апреля 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2021 г. составил 75 млн рублей, или 105,3% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 г.