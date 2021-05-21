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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ УПАЛ НА 2,1%, ОПТОВЫЙ – НА 2%
11:55 24.05.2021
В Витебской области розничный товарооборот в январе- апреле 2021 г. составил 1800,6 млн рублей, или 97,9% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,5% розничного товарооборота области, составил 1593,8 млн рублей, или 99% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-апреле 2021 г. оптовый товарооборот составил 1114,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98% к уровню января-апреля 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2021 г. составил 75 млн рублей, или 105,3% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2020 г.
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